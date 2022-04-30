Şampiyonlar ödüllendi

Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman’ın Kartepe’nin şampiyonlarını ağırladığı iftarda yıl içinde önemli başarılar elde eden sporcular, takımlar ve okullar ödüllerini aldı.
ÖDÜL ALANLAR
Ø Derbent Ortaokulu – Bocce – Kocaeli şampiyonu, Türkiye finalisti
Ø Muhammed Ali Yalçın – Güreş Dürdane Özdilek Ortaokulu
Ø Karatepe Ortaokulu – TÜBİTAK 2024 Proje yarışması Marmara şampiyonu
Ø Kartepe Belediyespor U-18 Takımı – U-18 Elit Lig 2. Grup Kocaeli şampiyonluğu
Ø Güldeste İmam Hatip Ortaokulu – Bilek Güreşi ve Siyer Kocaeli şampiyonluğu
Ø Pakmaya Muzaffer İncekara Ortaokulu – Badminton – Kocaeli şampiyonluğu
Ø Kubilay Ortaokulu – Hokey - Kocaeli şampiyonluğu
Ø Eylül Yavuz – Karate - Leyla Sarıgöl Ortaokulu – Türkiye ikincisi
Ø Leyla Sarıgöl Ortaokulu – Judo bölge ve Kocaeli şampiyonluğu
Ø Eyüp Berber – Pakmaya Ortaokulu – Geleneksel Türk Okçuluğu
Ø Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hazırcıoğlu – Atletizm - Kocaeli şampiyonluğu
Ø Yıldız Entegre İmam Hatip Ortaokulu – Bilek Güreşi - Kocaeli şampiyonluğu
Ø Yunus Emre Demiral – Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi – Cimnastik Kocaeli şampiyonluğu
Ø Esin Eslem Ersin – Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi – Tekvando Kocaeli şampiyonluğu
Ø İclal Güngör – Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi –Karate Kocaeli şampiyonluğu
Ø Belkiza Şuheda Çelik – Gülbahar Hatun Kız AİHL – Kur’an-ı Kerim Okuma Kocaeli şampiyonluğu
Ø Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi – Kur’an-ı Kerim Okuma Kocaeli şampiyonluğu
Ø Can Dua Okur – Karate Kocaeli şampiyonluğu - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Efe Mert Karaten – Güreş Kocaeli şampiyonluğu, Türkiye beşinciliği - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Enes Şamil Akçay – Atletizm 100-200 metre Kocaeli şampiyonluğu - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Yusuf Şenödeyici – Atletizm uzun atlama - Kocaeli şampiyonluğu - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Mehmet Eren Kelebek - Gülle Atma Kocaeli şampiyonluğu - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Ömer Bekil – Boks Kocaeli şampiyonluğu - Kartepe Anadolu Lisesi
Ø Ecem Su Duru – Karate Kocaeli şampiyonluğu – Kartepe MTAL
Ø Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi – Satranç, Bilek Güreşi, Bowling, Spor Tırmanışı Türkiye şampiyonluğu
Ø Maşukiye Anadolu Lisesi – Bilek Güreşi Bölge şampiyonluğu
Ø Nisa Nur Aydemir – Trap Atıcılık Türkiye şampiyonluğu – Pirelli Anadolu Lisesi
Ø Nisa Nur Aydemir – Trap Atıcılık Türkiye şampiyonluğu – Pirelli Anadolu Lisesi
Ø Sılanur Yazıcı – Karate Bölge şampiyonluğu - Pirelli Anadolu Lisesi
Ø Pirelli Anadolu Lisesi – Robot Yarışması Türkiye şampiyonluğu
Ø Pirelli Anadolu Lisesi – Tarım Teknolojileri Türkiye üçüncülüğü
Ø Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi – Voleybol, Futbol, Hentbol, Badminton, Kros, Ragbi, Atletizm Kocaeli şampiyonlukları
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.