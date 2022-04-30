Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 Nolu Taşınmazın Özellikleri: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Tepecik Mah. 837 Ada, 100 Parsel, arsa cinsinde, 39,60m2, üzeri boş, ilçe merkezine, Fethiye caddesine çok yakın, ulaşım sorunu yok, değerli arsa, İmar planı Bitişik nizam 4 kat, ticaret alalında kaldığı.
30 Nis 2022 - 12:33- Gündem Güncelleme: 30 Nis 2022 - 12:39
İzmit'te 39 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 39 m² arsa mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.