Gölcük'te 215 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle, 500 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa görünümündedir. Bu parsel, tercih edilen bölgededir. Alım-satım kabiliyeti iyidir. Nüfusun orta yoğun olduğu bölgede bulunmaktadır. Ulaşım kolaylığı ile eğitim haberleşme, iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, yol , su , elektrik, telefon, kanalizasyon gibi her türlü belediye ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.

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