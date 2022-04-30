Gölcük'te 215 m² arsa mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle, 500 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur, boş arsa görünümündedir. Bu parsel, tercih edilen bölgededir. Alım-satım kabiliyeti iyidir. Nüfusun orta yoğun olduğu bölgede bulunmaktadır. Ulaşım kolaylığı ile eğitim haberleşme, iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, yol , su , elektrik, telefon, kanalizasyon gibi her türlü belediye ve diğer kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.