Derince 60 Evler’de büyük skandal! Belediyenin görevini esnaf yapıyor

Gazetemizi arayıp fotoğraf gönderen 60 Evler Cumhuriyet Caddesi esnafları, hem Derince Belediyesi’nden hem de Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi oldu. Esnaflar, “ Son 6-7 aydır, bu cadde sürekli kazılıyor. Yapılıyor, bir kez daha kazılıyor. Resmen bu yol yazboz tahtasına döndü. Şimdi de caddeden internet hattı geçeceği söylendi. Yolları kazıdılar, üzerlerine mıcır döktüler, taşlı toprak döktüler. Mıcırlar ve taşlar, araba geçerken, lastikten sekiyor ve esnafın camlarına vuruyor, yolda park eden araçların camlarına değiyor. Yaya olarak yürüyen vatandaşların vücutlarının bir yerlerine isabet ediyor.

BU İŞİ ÇÖZSÜNLER

Yollar yüzünden vatandaş esnafın kapısından içeri adım atmıyor. Biz esnaflar olarak, her gün yollardaki taşları süpürüyoruz. Yeter artık, iş mi yapacağız, her gün yolları mı süpüreceğiz. Derince Belediyesi mi yetkili, Büyükşehir Belediyesi mi yetkili, bu işi çözsünler. Zaten esnaf olarak zor durumdaydık, umudumuzu bayrama bağlamıştık, yolların bu hali yüzünden iş yapamaz olduk” diyerek tepkilerini dile getirdiler.