Derince 60 Evler’de büyük skandal! Belediyenin görevini esnaf yapıyor

Gazetemizi arayıp fotoğraf gönderen 60 Evler Cumhuriyet Caddesi esnafları, hem Derince Belediyesi’nden hem de Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi oldu. Esnaflar, “ Son 6-7 aydır, bu cadde sürekli kazılıyor. Yapılıyor, bir kez daha kazılıyor. Resmen bu yol yazboz tahtasına döndü. Şimdi de caddeden internet hattı geçeceği söylendi. Yolları kazıdılar, üzerlerine mıcır döktüler, taşlı toprak döktüler. Mıcırlar ve taşlar, araba geçerken, lastikten sekiyor ve esnafın camlarına vuruyor, yolda park eden araçların camlarına değiyor. Yaya olarak yürüyen vatandaşların vücutlarının bir yerlerine isabet ediyor.
BU İŞİ ÇÖZSÜNLER
Yollar yüzünden vatandaş esnafın kapısından içeri adım atmıyor. Biz esnaflar olarak, her gün yollardaki taşları süpürüyoruz. Yeter artık, iş mi yapacağız, her gün yolları mı süpüreceğiz. Derince Belediyesi mi yetkili, Büyükşehir Belediyesi mi yetkili, bu işi çözsünler. Zaten esnaf olarak zor durumdaydık, umudumuzu bayrama bağlamıştık, yolların bu hali yüzünden iş yapamaz olduk” diyerek tepkilerini dile getirdiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - HİŞŞTT ZEKİ YİNE UYUYON HA.OY İSTEMEYE GELİRKEN İYİ DİMİ.
Derince - Sen rahatsız olsan ne olacak ki nefes alamıyoruz tozdan ama hiç sorun yokmuş gibi 60 evlerde oturan Derince Belediye başkanı birde teravih sonrası o kadar tozun için de rahatsız olmadan caminin altında çay içiyor. Çarşamba pazarından kalan pislikleri yıkamaya gelen aracın yaptığını söylemeye bile gerek yok
Atakan07 - Kesinlikle doğru belediye iş yapmiyo sanki esnaf 2.işi belediye işçiliği demekki herşey başa geçinceye kadar secim zamanı oy için geldiklerinde derslerini alacaklar....
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.