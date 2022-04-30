30 Nis 2022 - 13:16- Gündem G: 30 Nis 2022 - 13:20

Derince 60 Evler’de büyük skandal! Belediyenin görevini esnaf yapıyor

Derince 60 Evler (Yavuz Sultan Mahallesi) semti Cumhuriyet Caddesi’nde belediye yolları temizlemezken, yerine esnaf kendi dükkan önlerindeki taşları temizliyor. Esnaf, “Hangi belediye yetkili ise bu işi çözsün” diyor
Derince 60 Evler’de büyük skandal! Belediyenin görevini esnaf yapıyor mask
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Gazetemizi arayıp fotoğraf gönderen 60 Evler Cumhuriyet Caddesi esnafları, hem Derince Belediyesi’nden hem de Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi oldu. Esnaflar, “ Son 6-7 aydır, bu cadde sürekli kazılıyor. Yapılıyor, bir kez daha kazılıyor. Resmen bu yol yazboz tahtasına döndü. Şimdi de caddeden internet hattı geçeceği söylendi. Yolları kazıdılar, üzerlerine mıcır döktüler, taşlı toprak döktüler. Mıcırlar ve taşlar, araba geçerken, lastikten sekiyor ve esnafın camlarına vuruyor, yolda park eden araçların camlarına değiyor. Yaya olarak yürüyen vatandaşların vücutlarının bir yerlerine isabet ediyor.

BU İŞİ ÇÖZSÜNLER

Yollar yüzünden vatandaş esnafın kapısından içeri adım atmıyor. Biz esnaflar olarak, her gün yollardaki taşları süpürüyoruz. Yeter artık, iş mi yapacağız, her gün yolları mı süpüreceğiz. Derince Belediyesi mi yetkili, Büyükşehir Belediyesi mi yetkili, bu işi çözsünler. Zaten esnaf olarak zor durumdaydık, umudumuzu bayrama bağlamıştık, yolların bu hali yüzünden iş yapamaz olduk” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

30 Nis 2022 - 13:16 Kocaeli/ Derince- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - HİŞŞTT ZEKİ YİNE UYUYON HA.OY İSTEMEYE GELİRKEN İYİ DİMİ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 14:21
02

Derince - Sen rahatsız olsan ne olacak ki nefes alamıyoruz tozdan ama hiç sorun yokmuş gibi 60 evlerde oturan Derince Belediye başkanı birde teravih sonrası o kadar tozun için de rahatsız olmadan caminin altında çay içiyor. Çarşamba pazarından kalan pislikleri yıkamaya gelen aracın yaptığını söylemeye bile gerek yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 14:02
01

Atakan07 - Kesinlikle doğru belediye iş yapmiyo sanki esnaf 2.işi belediye işçiliği demekki herşey başa geçinceye kadar secim zamanı oy için geldiklerinde derslerini alacaklar....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 13:44
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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