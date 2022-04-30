Operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden ‘Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık’ operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3’üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.
Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.