Akp döneminin tuvaleti 2,5TL, Gülümse Kafe’de çay 2 TL

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde alınan yanlış kararların kamu zararı olduğuna dikkat çekecek bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz dönem 4 bin lira kiranın alındığı fakat bu dönemde en kötü günde bile günlük minimum 10 bin lira ciro yapan Gülümse Kafe ile ilgili olarak Hürriyet, "Gülümse Kafe’de çay 2 TL ( Bizim dönemimizin kararları) Fevziye Camii tuvaleti 2,5 TL (AKP dönemi kararları) Fazla söze gerek yok, gerisini arif olan anlar" dedi.