İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde alınan yanlış kararların kamu zararı olduğuna dikkat çekecek bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz dönem 4 bin lira kiranın alındığı fakat bu dönemde en kötü günde bile günlük minimum 10 bin lira ciro yapan Gülümse Kafe ile ilgili olarak Hürriyet, "Gülümse Kafe’de çay 2 TL ( Bizim dönemimizin kararları) Fevziye Camii tuvaleti 2,5 TL (AKP dönemi kararları) Fazla söze gerek yok, gerisini arif olan anlar" dedi.
30 Nis 2022 - 14:23- Gündem Güncelleme: 30 Nis 2022 - 14:26
Akp döneminin tuvaleti 2,5TL, Gülümse Kafe’de çay 2 TL
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tuvalet ücretleriyle ilgili olarak algı yaratma çabalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Fazla söze gerek yok, gerisini arif olan anlar" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.