30 Nis 2022 - 14:23- Gündem G: 30 Nis 2022 - 14:26

Akp döneminin tuvaleti 2,5TL, Gülümse Kafe’de çay 2 TL

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, tuvalet ücretleriyle ilgili olarak algı yaratma çabalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Fazla söze gerek yok, gerisini arif olan anlar" dedi
Akp döneminin tuvaleti 2,5TL, Gülümse Kafe’de çay 2 TL mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçmiş dönemde alınan yanlış kararların kamu zararı olduğuna dikkat çekecek bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz dönem 4 bin lira kiranın alındığı fakat bu dönemde en kötü günde bile günlük minimum 10 bin lira ciro yapan Gülümse Kafe ile ilgili olarak Hürriyet, "Gülümse Kafe’de çay 2 TL ( Bizim dönemimizin kararları) Fevziye Camii tuvaleti 2,5 TL (AKP dönemi kararları) Fazla söze gerek yok, gerisini arif olan anlar" dedi.

30 Nis 2022 - 14:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.040 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mesut Can Tunalı’dan Kocaelispor yorumu mask
Mesut Can Tunalı’dan Kocaelispor yorumu
Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te mask
Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te
Özdilek’te Bayram Alışverişinin Keyfi Bir Başka mask
Özdilek’te Bayram Alışverişinin Keyfi Bir Başka
Yol çizgi boyası satın alınacak mask
Yol çizgi boyası satın alınacak
Gölcük'te 215 m² arsa mahkemeden satılık mask
Gölcük'te 215 m² arsa mahkemeden satılık
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım mask
Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL