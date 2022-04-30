Mehmet Tosun: Kazanacağız ve bekleyeceğiz

Belediye Derincespor’un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Tosun, sorularımızı yanıtladı. Yetenekli futbolcu yaşadıkları mali sorunları sahaya kesinlikle yansıtmadan 2 maçı da kazanıp Play-Off’a kalmayı istediklerini belitti.

AĞRI GEÇERKEN ZORLANMADIK

3-2’lik Ağrı galibiyeti ve oynayacakları Karşıyaka maçları ile ilgili sözlerine başlayan Mehmet Tosun şu şekilde konuştu: Geçen hafta 3-2 sona eren Ağrı maçını daha kolay kazanabilirdik. Rakibimizden çok değişik, enteresan ve muazzam bir gol yedik. Sonraki süreçte iyi karşılık verdik, 3 gol attık, üzerine de penaltı ve net pozisyonlar da kaçırdık. Toparlamak gerekirse iyi mücadele ve iyi futbolla rahat bir galibiyet elde ettik. Skor belki 3-2 görünse de biz o maçı 4-5’e getirebilirdik. Bunu saha içinde de hissettik zaten.

KARŞIYAKA İYİ BİR TAKIM

Karşıyaka gerçekten köklü ve çok güzel bir camia. İzmir’de bizi dişli bir rakip bekliyor. Sezonun ikinci yarısında, özellikle sahalarında etkili oldular. Ancak biz de iyi takımız, kazanmak için sahaya çıkacağız ve rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Neticesinde ipler biraz da rakiplerin elinden. Biz kazanamadıktan sonra rakiplerin puan kaybı işime yaramaz sonuçta… Teknik heyetimize ve takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.

12 DE OLABİLİRDİ

Tabii ki 4 hafta önce ayrılan Murat hocamızın da büyük emekleri vardı. Takımımızı şimdi İlker Kıldır hocamız çalıştırıyor. 1.5 yıldır bizimle ve bize bir hocadan ziyade bizlere ağabey gibi yaklaşıyor. İnanın sezon genelinde çok değişik ortamlar yaşadık, kenetlenmeye devam ettik ve 4 maçlık süreci 10 puanla geçtik. 12 puan da yapabilirdik ancak Modafen’de çok üstün oynasak da galip gelemedik. Bakıldığında 4 maç 10 kötü değil ancak rakipler de kazanınca yetmiyor ne yazık ki. Bu işler hiç belli olmaz hedefimiz kalan 2 maçı da kazanmak ve beklemek.

ASLANLAR GİBİ ÇIKIP OYNAYACAĞIZ

Zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadık. Bizim de hatalarımız var tabi ki ama bu sezon hakemler hata konusunda resmen zirveye çıktı. Bence şu da çok önemli… Maddi anlamda sıkıntılar olsa da tüm takım sahaya çıkıyor ve elinden gelen her şeyi veriyor. İki maçımız kaldı ve bu maçlarda da mali sorunlarımızı sahaya yansıtmayacağız, çıkacağız ve tüm sezon olduğu gibi aslanlar gibi mücadelemize devam edeceğiz.

EN HUZUR BULDUĞUM YER

Sizler de görüyorsunuz, çok sıkı çalışıyoruz, bırakmıyoruz. Ortamımız çok güzel, arkadaşlığımız üst düzeyde. Zaten bizi de ayakta tutan konu bu, yani iyi bir aile olmamız. 2 yıldır takımdaki kemik kadro devam ediyor. 6-7 takımda oynadım ve en huzur bulduğum yer burası oldu. Yeni-eski diye bir ayrım hiçbir zaman olmadı ve her daim bir uyumu sağladık. Önümüzdeki sezon nasıl bir süreç bizi bekler bilmiyorum ancak bu ortamın dağılmasını istemiyoruz açıkçası.