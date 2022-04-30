Özdilek’te Bayram Alışverişinin Keyfi Bir Başka

İlkbahar – yaz sezonunun en gözde ve şık koleksiyonları bayram alışverişlerinizde stilinize renk katacak. Kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerinde canlı ve modern tasarımlardan oluşan koleksiyonu inceleyerek kendiniz ve sevdikleriniz için güzel kombinler oluşturabilirsiniz.

Birbirinden güzel hediyeleri keşfedin!

Özdilek’te 30 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında Cengiz Pakel kadın çanta ve cüzdan çeşitlerinde yüzde 20, Karaca eşarp ve şal çeşitlerinde ise yüzde 25 indirim fırsatları sizleri bekliyor. Bir Özdilek markası olan Wishoes, Finesuits, First Company, First Company Denim, Shefame ve Funfair’in yeni sezon giyim ürünleri ile ayakkabı ve aksesuarlarında 4 al 3 öde kampanyası devam ediyor.

Bayramda çocukları sevindirecek birbirinden renkli oyuncaklarda ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulanırken bayramın olmazsa olmazı Rebul, Eyüp Sabri Tuncer ve Duru kolonya çeşitlerinde de yüzde 25’e varan indirimler alışveriş keyfini ikiye katlıyor.

Dürdane Ana Fırını’ndan taze taze sofralara gelen ve sevdiklerinize bayram ikramı olarak sunabileceğiniz cevizli ev baklavasının kilogramı 95 TL’den, Kent dökme şeker çeşitleri 37,90 TL’den ve Ülker Buklet çikolata ise 24,95 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Siz de bayram fırsatlarından yararlanmak ve sevdiklerinizi mutlu edecek bayram hediyeleri için Özdilek’e uğramayı unutmayın.