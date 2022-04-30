30 Nis 2022 - 14:27- Gündem G: 30 Nis 2022 - 14:29

Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te

Anneler Günü’ne özel birbirinden güzel ve modern tasarımları içeren birçok üründe çeşitli kampanyalar 30 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında Özdilek’te.
Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te mask

Mutfakta vakit geçirmeyi seven ve en lezzetli yemekleri ben yaparım diyen anneler için Hometime Claro Tavalarda 1 alana 1 bedava fırsatıyla Özdilek’te satışa sunuluyor. Sofralardan sunumlara birbirinden şık ve kullanışlı tasarımlarıyla Paşabahçe ve Lav ürünlerinde de 1 alana 1 bedava kampanyası devam ediyor. Ayrıca Anneler Günü’ne özel Anker Eufy Robot Süpürge (G30) 3.699 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

Kendinden emin ve güçlü duruşuyla fark yaratan anneler için Karaca eşarp ve şal çeşitlerinde yüzde 25 indirim, Blackspade kadın iç giyim, pijama, mayo ve çoraplarda ikinci ürüne yüzde 50 indirim ve Pierre Cardin terlik çeşitleri ise 149,90 TL olarak vitrinlerdeki yerini alıyor. Ayrıca yılın trendlerinden oluşan Özdilek’in ilkbahar – yaz sezonuna ait en şık, klasik ve spor kadın giyim ürünleri de mağazalarda sizleri bekliyor.

Birbirinden modern ve şık ürün çeşitliliği ile Anneler Günü’ne özel en güzel hediyeleri bulabileceğiniz Özdilek’i ziyaret etmeyi unutmayın.

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30 Nis 2022 - 14:27 - Gündem

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