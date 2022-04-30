Mesut Can Tunalı’dan Kocaelispor yorumu

Bu sezon Belediye Derincespor ile adeta form patlaması yaşayan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı, devre arasında 1. Lig’den de olmak üzere birçok önemli kulübün sıkı takibindeydi. Mesut Can gündeme dair sorularımızı yanıtlarken, Kocaelispor gibi büyük bir camiada forma giymenin onur verici olduğunu ifade etti.

DAHA ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR

Sözlerine Ağrı galibiyeti ile başlayan ve kalan iki maçı da kazanmak istediklerinin altını çizen Mesut Can şu şekilde konuştu: Ağrı takımı mücadele eden, sert oynayan ve dirençli bir takımdı. Zor bir maç geçeceğini düşünüyorduk ancak 90 dakika boyunca her şey istediğimiz gibi geçti ve maçı kazanmasını bildik. Şimdi bizi daha zor bir maç bekliyor. İzmir’de Karşıyaka ile oynayacağız ve hedefimiz tabii ki 3 puan olacak.

GEÇEN SEZON GEÇ FORM TUTTUM

Son haftalarımız hesap kitaplarla geçiyor. Bence bizim de Of’un da Kırıkkale’nin de şansı eşit. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp rakiplerimizin birinden kırılma bekliyoruz. Geçen sezon başında sakatlığım oldu ve bu süreç beni kötü etkiledi. Takıma geç katıldım, hazırlık kampı da geçirmedim. Form tutmaya başladığımda da sezon da başlamıştı. Adaptasyonda sorun yaşadım ancak sağ olsunlar Mustafa hocam, Osman abi her zaman yanımda oldular, zor günlerimde onların desteklerini fazlası ile gördüm. Bana inandıkları için kendilerine ve herkese teşekkür ederim.

GURUR VERİR

Bu sezona çok konsantre başladım. Antrenmanı hiç kesmedim. Bu yılın benim için çok farklı olacağına kendimi inandırmıştım ve çok çalışarak kendimi buldum. Bundan sonraki sürecin kendi adıma daha iyi geçmesi için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Hedefimiz üst ligler tabii ki ama bu işler nasip tabii ki. Kocaelispor çok büyük bir camia. Teklif gelirse büyük onur yaşarım. Böyle bir kulüpte oynamayı tabii ki çok isterim.