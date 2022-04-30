YRP iftarda bir araya geldi

İftar programın başında söz olan Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ekonomi İşleri Kocaeli İl Sorumlusu Adnan Meral ;

“ 54. Erbakan hükümet, işçiye, memura, emekliye, tarım ürünlerine verdiği rekor zamlar ile toplumun her kesiminin yüzünü güldürmüş, herkesin refah seviyesini yükseltmiştir. Devleti yönetmek bizim işimizdir. Bu işin ustası tek Milli Görüş partisi olan Yeniden Refah kadrolarıdır. Bugün 81 il 930 ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış 390 bin ıslak imzalı 220 bin YSK’da kayıtlı üyesi olan, her geçen gün büyümeye devam eden, hatta en hızlı büyüyen, toplumda karşılığı sürekli artan bir partiyiz bu nedenle sorumlulukları ağır, hizmetleri de büyüktür.dedi

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE OLMALIYIZ

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen İftar programına katılanlara teşekkür eden Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ekonomi işleri Kocaeli İl Sorumlusu Adnan MERAL Türkiye’nin Ekonomisi ilgili istişarelerde bulunarak ülkenin Tarımsal ve Sanayide ne gibi atılım içinde olması hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ‘’Bir ülkede üretim azalıyor, tüketim artıyorsa o ülke sıkıntıya girecektir’’ dedi.

