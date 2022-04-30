30 Nis 2022 - 14:33- Gündem G: 30 Nis 2022 - 14:35

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor mask

Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 kara yolunun Kuruçeşme ve Seka Tünel mevkilerinde de akıcı trafik yoğunluğu görülüyor. D-130 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.

30 Nis 2022 - 14:33 Kocaeli- Gündem

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