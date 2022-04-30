Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde akıcı bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun viyadük ve tüneller bölgesi olarak bilinen Derince Çınarlı ile İzmit Gültepe mevkisi arasında Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Yolun iki şeride düştüğü bölgede trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.
D-100 kara yolunun Kuruçeşme ve Seka Tünel mevkilerinde de akıcı trafik yoğunluğu görülüyor. D-130 kara yolunda ise trafik normal akışında seyrediyor. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal akışında ilerliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.