30 Nis 2022 - 16:12- Spor G: 30 Nis 2022 - 16:13

Derince play-off aşkına
Derince play-off aşkına mask

3.Lig 3.Grup temsilcisi Belediye Derince bugün zorlu maça çıkıyor. Ligin bitimine 2 maç kala Karşıyaka deplasmanında sahaya çıkacak olan takım, Play-Off’a yükselme mücadelesi veriyor. İzmir’deki maç 15.00’te başlayacak.

30 Nis 2022 - 16:12 - Spor

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