Süpersin Damla!

Kocaeli’nin cimnastik branşında öncü kulüplerinden Kocaeli Cimnastik Kulübü, 2022 yılı Türkiye cimnastik şampiyonalarında hedeflediği madalyaları toplamaya devam ediyor. Kulübün kurucu başantrenörlerinden, aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Komite Üyesi Akın Poyraz tarafından yetiştirilen Damla Can, İstanbul Sancaktepe’de yapılan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda 15-17 yaş tek bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Kocaeli Cimnastik Kulübü’nün yıldız sporcusu Damla Can zorlu rakipleri karşında ter dökerek Kocaeli spor tarihinde de üst kategorilerde en yüksek puanı almayı başardı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre “Yıllardır hayalini kurduğumuz milli takımların kapısını aralıyoruz. Akın hocamızı ve sporcumuz Damla’yı gönülden tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.