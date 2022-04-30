Süpersin Damla!

Kocaeli’nin cimnastik branşında öncü kulüplerinden Kocaeli Cimnastik Kulübü, 2022 yılı Türkiye cimnastik şampiyonalarında hedeflediği madalyaları toplamaya devam ediyor. Kulübün kurucu başantrenörlerinden, aynı zamanda Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Komite Üyesi Akın Poyraz tarafından yetiştirilen Damla Can, İstanbul Sancaktepe’de yapılan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda 15-17 yaş tek bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.
HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Kocaeli Cimnastik Kulübü’nün yıldız sporcusu Damla Can zorlu rakipleri karşında ter dökerek Kocaeli spor tarihinde de üst kategorilerde en yüksek puanı almayı başardı. Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamaya göre “Yıllardır hayalini kurduğumuz milli takımların kapısını aralıyoruz. Akın hocamızı ve sporcumuz Damla’yı gönülden tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.