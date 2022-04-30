Güreşçilerimiz 2022’ye hızlı başladı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun Yağlı Güreş faaliyet programında yer alan 6. Yalova Altınova Belediyesi Hersek Yağlı Pehlivan Güreşleri, güreşçilerin yoğun katılımıyla kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Havaların ısınmasıyla 2022 yılı yağlı güreş sezonu da her yıl olduğu gibi bu yılda, güreş severlerin yoğun katılımıyla başladı. Nisan ayında başlayıp ekim ayına kadar devam edecek olan yağlı güreşlere Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlarda sıkı bir şekilde hazırlandı.

BAŞPEHLİVANLIKTA KÜRSÜNÜN ADI KAĞITSPOR

Geçtiğimiz yıl çayırda birçok madalya kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün Pehlivanları bu yılda hayli iddialı. 6. Yalova Altınova güreşlerinde er meydanına çıkan mavi beyazlı başpehlivanlar zorlu rakiplerini mağlup ederek, kürsünün tamamını ele geçirdi. Kocaeli Büyükşehirli Hüseyin Gümüşalan 1., Faruk Akkoyun 2. ve Nedim Gürel 3. olarak başpehlivanlık boyunda Kocaeli için 3’te 3 yaptı.

BAŞALTI BOYUNDAN 1 ALTIN VE 1 BRON MADALYA

Hersek Yağlı Güreşlerinde başaltı boyunda mücadele eden Kocaeli Büyükşehirlipehlivanlardan Seçkin Duman 1.’lik kürsüsüne çıkarken bir diğer gelecek vaat eden Kağıtsporlu pehlivan Mustafa Arslan ise 3.’lük kürsüsünde yerini alarak Kocaelili güreş severlerin yüzünü güldürdü.

GÜREŞTE ALT YAPI SAĞLAM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu altyapı güreşçileri de neredeyse tüm boylarda madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Başpehlivanlık boyunda güreşen abilerini kendilerine rol model alan güreşçiler toplamda 9 madalya kazandı.

Küçük Orta Büyük Boy

Emre Duman 3.

Deste Küçük Boyunda

Muhammet Faruk Gökçe 2.

Batuhan Kalaycı 3.

Tozkoparan Boyunda

M.Emin Solak 3.

Teşvik 1 Boyunda

İlker Çelik 3.

Minik 2 Boyunda

İbrahim Balta 2.

Minik 1 Boyunda

A. Ali Gül 1.

Alihan Metin 3.

Osman Yıldız 3.