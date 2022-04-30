30 Nis 2022 - 16:14- Spor G: 30 Nis 2022 - 16:15

Erzurum’a zorunlu iniş!
Erzurum’a zorunlu iniş! mask

Kocaelispor, bugün deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçı için önceki gün yola çıktı. Sabah 9.30’da tesislerden Sabiha Gökçen Havaalanı’na giden kafile saat 13.10 uçağı ile Erzincan’a uçtu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeni ile Kocaelispor kafilesini taşıyan uçak pisti birkaç kez pas geçti ve Erzincan’a inemedi. Uçak rotasını Erzurum’a çevirdi. Uçak Erzurum’a indikten sonra programla ilgili değişikliğe gidilecek. Normal programa göre takım Erzincan’dan indikten sonra  akşam 17.30’da Erzincanspor tesislerinde antrenman yapacak ve Simay Otel’de konaklayacaktı.

 

30 Nis 2022 - 16:14 - Spor

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