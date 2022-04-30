Erzurum’a zorunlu iniş!

Kocaelispor, bugün deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçı için önceki gün yola çıktı. Sabah 9.30’da tesislerden Sabiha Gökçen Havaalanı’na giden kafile saat 13.10 uçağı ile Erzincan’a uçtu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeni ile Kocaelispor kafilesini taşıyan uçak pisti birkaç kez pas geçti ve Erzincan’a inemedi. Uçak rotasını Erzurum’a çevirdi. Uçak Erzurum’a indikten sonra programla ilgili değişikliğe gidilecek. Normal programa göre takım Erzincan’dan indikten sonra akşam 17.30’da Erzincanspor tesislerinde antrenman yapacak ve Simay Otel’de konaklayacaktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.