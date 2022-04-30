Amatörde iptaller devam ediyor

14 ve 16 yaş gruplarında sezon devam ederken, ligden çekilmeler üzerine maç iptalleri de beraberinde geliyor. İşte o maçlar…
BU ÇOK OLDU
Çerkeşli Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çerkeşlispor - Mollafenari U-16 maçı Mollafenari’nin karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Beylikbağı Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken 41 Karadeniz - Gebze Pelitli U-14 maçı, 41 Karadeniz’in maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Kandıra Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra - Bağdat U-14 maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. Yine Bağdat’ın 8 Mayıs’taki İzmit Erenler maçı da iptal edildi.
ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!
Pazar günü Kavaklı Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Gölcük Karadeniz - Değirmendere U-14 maçı, Değirmendere’nin maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Aynı gün Derince Suni Çim Stadı’nda saat 15.30’da oynanması gereken Derincespor - Derince U-14 lig maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. 7 Mayıs Cumartesi günkü Derincespor – Çenedağ U-14 maçı da iptal edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.