Amatörde iptaller devam ediyor

Haber albümü için resme tıklayın

14 ve 16 yaş gruplarında sezon devam ederken, ligden çekilmeler üzerine maç iptalleri de beraberinde geliyor. İşte o maçlar…

BU ÇOK OLDU

Çerkeşli Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Çerkeşlispor - Mollafenari U-16 maçı Mollafenari’nin karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Beylikbağı Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken 41 Karadeniz - Gebze Pelitli U-14 maçı, 41 Karadeniz’in maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Kandıra Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra - Bağdat U-14 maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. Yine Bağdat’ın 8 Mayıs’taki İzmit Erenler maçı da iptal edildi.

ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL!

Pazar günü Kavaklı Stadı’nda saat 11.00’de oynanması gereken Gölcük Karadeniz - Değirmendere U-14 maçı, Değirmendere’nin maça çıkmayacağını bildirmesi üzerine iptal edildi. Aynı gün Derince Suni Çim Stadı’nda saat 15.30’da oynanması gereken Derincespor - Derince U-14 lig maçı Bağdat ekibinin ligden çekişmesi üzerine iptal edildi. 7 Mayıs Cumartesi günkü Derincespor – Çenedağ U-14 maçı da iptal edildi.