30 Nis 2022 - 16:15- Gündem G: 30 Nis 2022 - 16:16

Burdurlular iftarında örnek davranış

Pandemi öncesi dernekleşen ancak pandemi nedeniyle etkinliklerine ara veren Kocaeli Burdurlular Derneği geçtiğimiz günlerde Kocaeli Polis Evi’nde iftarda bir araya geldi
Burdurlular iftarında örnek davranış mask

İlimizde yaşayan Burdurlular, hemşerilik kültürü ve dayanışması için etkinliklerine bu kez iftar programı ile devam etti. Kocaeli Polis Evi’nde iftarda bir araya gelen Burdurlular, Ahmet Şerif İzgören’in yazmış olduğu “Avucunuzdaki Kelebek” adlı kitabı hediye edildi.

“DUYURU YAPACAĞIZ”

İftarda konuşan Dernek Başkanı Nilgün Doğanay, “Pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz etkinliklere yeniden başlama düşüncesi ve niyetiyle ilk olarak bu iftar programını gerçekleştirmiş olduk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da bu vesileyle kutluyor çocuklarımıza yaşlarına uygun kitapları hediye olarak dağıtıyoruz. Bundan sonraki etkinlikleri de planlamalar yaptık ta duyuru yapacağız. Sizlerin de duyuru ve katılımlarınızı bekliyoruz. Bizim ulaşamadığımız hemşerilerimize sizlerin vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

“TAVSİYE ETTİĞİM KİTAPLARDAN BİRİDİR”

Başkan yardımcısı Av. Şeref Gönenli ise kısa bir söz alarak, hediye için neden “Avucunuzdaki Kelebek” kitabını tercih ettiklerini açıkladı. Gönenli açıklamasında, “Benim tekrar tekrar okuduğum ve okunmasını ve okutturulmasını tavsiye ettiğim kitaplardan biridir “Avucunuzdaki Kelebek” kitabı. Bu kitapta, hayallerinizin büyüklüğünün, gelecek bakışınıza ve ufkunuzun genişliğine bağlı olduğunu söylerken, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınızı gerçekleştirmeye harcayıp biraz fazla açılmanızda fayda olduğu da anlatılmaktadır. Herkesin mutlaka kendince bir amacının olması gerekliliği vurgulanır” ifadelerini kullandı.

30 Nis 2022 - 16:15 - Gündem

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