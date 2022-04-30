KOVİAD 500 çocuğa bayramlık dağıttı

Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği (KOVİAD) Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yöneticileri, yüzlerce çocuğun bayram sabahına mutlu uyanması için kolları sıvadı. KOVİAD üyelerinin katkısıyla yüzlerce çocuk için toplanan paralarla bayramlık alındı ve hediye kartları tahsis edildi. KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz önderliğinde, Başkan Vekili Murat Topal, Başkan Yarımcısı Sabri Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Öztürk’ün katılımıyla gerçekleştirilen bayramlık dağıtım programlarında, mahalle muhtarları ve okul müdürleri ziyaret edilerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere alınan bayramlıklar teslim edildi.

KISA SÜREDE CİDDİ DESTEK

Bu kapsamda kısa sürede organize olan KOVİAD yöneticileri çocuklar için ciddi bir desteğe ulaştı. Çocuklar için adeta seferber olan Başkan Kocagöz ve dernek yöneticileri, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, 28 Haziran Mahalle Muhtarı Mukadder Mengül, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman’ı ziyaretti. Mahalle Muhtarları, anlamlı projeleri için Başkan Kocagöz ve ekibini tebrik etti. Devamında, Tavşantepe İlkokulu Müdürü Behice Zehiroğlu, Mimar Sinan İlköğretim Okulu Müdürü Süleyman Müftüoğlu, Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Erol Süngü, Şehit Volkan Sabaz İlkokulu Müdürü Murat Kanmaz, Leyla Atakan İlköğretim Okulu Müdürü Fuat Şahin, Yarbay Refik Cesur İlköğretim Okulu ve Dr. Ferdi Koçal İlköğretim Okulu’lunu ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere bayramlık hediye kartlarını teslim etti.