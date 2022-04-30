Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı

Türkiye’de ve Kocaeli'de ilk açılan rehabilitasyon merkezi olarak Derince'de faaliyete başlayan Gün Gelişim Rehabilitasyon Merkezi daha sonra İzmit Yahyakaptan ve Gölcük şubelerini açarak tüm Kocaeli’ye hitap eder hale geldi. Fatih Ekinci, her yıl ramazan ayında personeline verdiği iftar yemeğini bu yıl da tertip ederek kurumlarında çalışan tüm personeli Seka Park Teras Kafe’de bir araya getirdi. Düzenlenen iftar yemeği, Genel Müdür Mustafa Ekinci Yahyakaptan şube Müdürü Mehmet Vefa Okutan Derince Şube Müdürü Mehtap Danışman ve Gölcük Şube Müdürü Necla Temiz ile tüm personelin katılımıyla gerçekleşti.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Programda duygularını aktaran Fatih Ekinci, “Engelli eğitimi ve rehabilitasyon alanında önemli bir yol kat ettik. Bizler, çalışma arkadaşlarımızla beraber büyük bir aile olduk. Bunu koparmamalıyız” dedi.