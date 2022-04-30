TEMAD Gölcük’ten örnek davranış

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi tarafından önceki gün akşam Köfteci Nurettin de Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasına iftar yemeği verildi. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba nın da katıldığı iftar yemeğinde, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu da hazır bulundu.

“2 YIL İFTAR YEMEĞİ VEREMEDİK”

(TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü “Gölcük ve Karamürsel ilçesinde bulunan çocuk yuvalarına 6 yıl önce iftar yemeği vermeye başladık. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2 yıl iftar yemeği veremedik. Bu ramazan ayında da verdiğimiz iftar yemeklerinde devlet koruması altında olan çocuklarımızla buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı dışında da TEMAD olarak çocuk yuvalarımızda bulunan çocuklarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz” dedi.