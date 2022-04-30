30 Nis 2022 - 16:16- Gündem G: 30 Nis 2022 - 16:17

TEMAD Gölcük’ten örnek davranış
TEMAD Gölcük’ten örnek davranış mask

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi tarafından önceki gün akşam Köfteci Nurettin de Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Yuvasına iftar yemeği verildi. Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba nın da katıldığı iftar yemeğinde, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü ve yönetim kurulu da hazır bulundu.

“2 YIL İFTAR YEMEĞİ VEREMEDİK”

(TEMAD) Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü “Gölcük ve Karamürsel ilçesinde bulunan çocuk yuvalarına 6 yıl önce iftar yemeği vermeye başladık. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz 2 yıl iftar yemeği veremedik. Bu ramazan ayında da verdiğimiz iftar yemeklerinde devlet koruması altında olan çocuklarımızla buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı dışında da TEMAD olarak çocuk yuvalarımızda bulunan çocuklarımızla bir arada olmaya devam ediyoruz” dedi.

30 Nis 2022 - 16:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.040 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı mask
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı
Burdurlular iftarında örnek davranış mask
Burdurlular iftarında örnek davranış
KOVİAD 500 çocuğa bayramlık dağıttı mask
KOVİAD 500 çocuğa bayramlık dağıttı
Mesut Can Tunalı’dan Kocaelispor yorumu mask
Mesut Can Tunalı’dan Kocaelispor yorumu
Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te mask
Her Şeyin En İyisini Hak Eden Annelere Özel Hediyeler Özdilek’te
Özdilek’te Bayram Alışverişinin Keyfi Bir Başka mask
Özdilek’te Bayram Alışverişinin Keyfi Bir Başka
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL