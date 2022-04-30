Türkiye’nin Trendyol’u, BAE ile e-ihracat köprüsü kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Trendyol’un gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı. Türkiye’deki e-ticaretin büyüme potansiyeline inandıkları için geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını Trendyol’a yaptıklarını belirten Zeyoudi; “Trendyol ile beraber e-ticaret alanında yapabileceklerimiz için heyecanlıyız. Ekibiniz harika bir iş çıkarıyor. Biz de BAE hükümeti olarak destek vermeye hazırız” dedi.

TÜRK ÜRETİCİLERİ

Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ise “Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve Kobilerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. Türk üreticilerinin ve markalarının yüksek kalitedeki üretim kapasitesinin global pazarlarda büyümesine aracılık etmek ve ülkemize döviz girdisini artırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.