Türkiye’nin Trendyol’u, BAE ile e-ihracat köprüsü kuracak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Trendyol’un gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı. Türkiye’deki e-ticaretin büyüme potansiyeline inandıkları için geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını Trendyol’a yaptıklarını belirten Zeyoudi; “Trendyol ile beraber e-ticaret alanında yapabileceklerimiz için heyecanlıyız. Ekibiniz harika bir iş çıkarıyor. Biz de BAE hükümeti olarak destek vermeye hazırız” dedi.
TÜRK ÜRETİCİLERİ
Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ise “Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve Kobilerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. Türk üreticilerinin ve markalarının yüksek kalitedeki üretim kapasitesinin global pazarlarda büyümesine aracılık etmek ve ülkemize döviz girdisini artırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.