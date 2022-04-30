Hediye fırsatları Teknosa’da

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa hem Ramazan Bayramı hem Anneler Günü için hediye arayışında olan tüketicilerin ihtiyacına pek çok üründe yaptığı avantajlı seçeneklerle cevap veriyor. Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, bu yıl birbiri ardına denk gelen Ramazan Bayramı ve Anneler Günü’ne özel akıllı telefonlardan akıllı saatlere, küçük ev aletlerinden tabletlere pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.