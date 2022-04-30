Hediye fırsatları Teknosa’da

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa hem Ramazan Bayramı hem Anneler Günü için hediye arayışında olan tüketicilerin ihtiyacına pek çok üründe yaptığı avantajlı seçeneklerle cevap veriyor. Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, bu yıl birbiri ardına denk gelen Ramazan Bayramı ve Anneler Günü’ne özel akıllı telefonlardan akıllı saatlere, küçük ev aletlerinden tabletlere pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
# Ramazan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.