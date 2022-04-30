2022’nin ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8’lik artışla 9,5 milyar liraya yükselten Türk Telekom, sağlam finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Bu yılın ilk 3 ayında 561 milyon liralık net kâr elde eden Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar liralık yatırıma imza attıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.
30 Nis 2022 - 16:17- Ekonomi Güncelleme: 30 Nis 2022 - 16:19
Türk Telekom’dan ilk çeyrekte 9,5 milyar lira konsolide gelir
Türk Telekom, 2022 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.