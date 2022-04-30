30 Nis 2022 - 16:17- Ekonomi G: 30 Nis 2022 - 16:19

Türk Telekom’dan ilk çeyrekte 9,5 milyar lira konsolide gelir

Türk Telekom, 2022 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Türk Telekom’un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 24,8 artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı.
Türk Telekom’dan ilk çeyrekte 9,5 milyar lira konsolide gelir mask

2022’nin ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık yüzde 24,8’lik artışla 9,5 milyar liraya yükselten Türk Telekom, sağlam finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Bu yılın ilk 3 ayında 561 milyon liralık net kâr elde eden Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 8,2 büyüyerek 4,1 milyar TL oldu. 2022’nin ilk çeyreğinde 1,5 milyar liralık yatırıma imza attıklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etmek, 5G ve ötesi teknolojilerde öncü olmak ve teknoloji alanında katma değeri yüksek girişimleri desteklemek için ekosistemimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.

30 Nis 2022 - 16:17 - Ekonomi

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