Akbank’tan 568 milyar TL kredi desteği sağladık

Akbank’ın 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Küresel ekonomi 2022 yılına beklenenden bir miktar daha kırılgan bir şekilde başladı. Küresel çapta jeopolitik riskler uzun bir süredir ana gündem maddesi olan salgının önüne geçerken, enflasyon ve emtia fiyatları dünya ekonomisinin temel sorunları olmayı sürdürdü.
BANKACILIK SEKTÖRÜ
Yine salgın döneminden kalan hammadde ve tedarik zinciri problemlerinin etkileri de, yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye devam etti. Her zaman olduğu gibi, belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde de Türk bankacılık sektörü ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürdü. Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam etti” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.