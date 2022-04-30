Akbank’tan 568 milyar TL kredi desteği sağladık

Akbank’ın 2022 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Küresel ekonomi 2022 yılına beklenenden bir miktar daha kırılgan bir şekilde başladı. Küresel çapta jeopolitik riskler uzun bir süredir ana gündem maddesi olan salgının önüne geçerken, enflasyon ve emtia fiyatları dünya ekonomisinin temel sorunları olmayı sürdürdü.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Yine salgın döneminden kalan hammadde ve tedarik zinciri problemlerinin etkileri de, yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye devam etti. Her zaman olduğu gibi, belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde de Türk bankacılık sektörü ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürdü. Türkiye’nin geleceğine inanan bir banka olarak Akbank da, ekonomiye ve reel sektöre kaynak sağlamaya devam etti” dedi.