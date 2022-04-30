30 Nis 2022 - 16:19- Ekonomi G: 30 Nis 2022 - 16:20

ING’den uzaktan müşteri olma kolaylığı

Dijital gücüyle alışılagelmiş kalıpları esneterek müşterilerinin hayatına uyan çözümler geliştiren ING Türkiye, esnaf ve şahıs işletmelerine yönelik uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. 
ING’den uzaktan müşteri olma kolaylığı mask

İşletmeler artık şubeye gitmeden ve işlerinin başından ayrılmadan, İnternet Bankacılığı ve ING Mobil uygulaması üzerinden KOBİ’e-Turuncu ya da ING KOBİ Anında Kredi başvurusunda bulunarak dijital kanallar üzerinden 7/24, ING müşterisi olabiliyor. ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Şubelere de kalıplara da sığmayan bankacılık anlayışımız doğrultusunda dijital ve esnek yeni hizmetler geliştirerek müşterilerimize kalıpların dışında hayatın içinde çözümler sunuyoruz.  Şahıs işletmelerine istedikleri yer ve zamanda, uçtan uca dijital bir deneyim yaşatarak ING’li olma imkânı sunuyoruz ve bu hizmeti sağlayan öncü kurumlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.
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30 Nis 2022 - 16:19 - Ekonomi

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