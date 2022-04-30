Meral Akşener, bayramdan sonra İzmit’te

Ramazan ayında birçok vatandaşa ulaşan, kapı kapı gezerek vatandaşların ihtiyaçlarına destek olan İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı bu kez Ramazan ayının son günlerinde mahalle başkanları ile iftar programında bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur, Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Yıldız, il ve ilçe yönetim kurulu ve mahalle başkanlarıyla iftar yemeği ardından verimli bir toplantı gerçekleştirdi.
MERAL AKŞENER İZMİT’E GELECEK
Mahallelerdeki sorunlar ve çalışmalarla ilgili konuların konuşulduğu iftar programında, İl Başkanı Şanbaz Yıldız 26 Mayıs Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmit’e geleceğinin bilgisini verdi ve yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.