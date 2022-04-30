30 Nis 2022 - 16:20- Siyaset G: 30 Nis 2022 - 16:22

Meral Akşener, bayramdan sonra İzmit’te

İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı, mahalle başkanları ile bir araya geldiği toplantıda 26 Mayıs Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmit’e geleceği bilgisi verildi
Meral Akşener, bayramdan sonra İzmit’te mask
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Ramazan ayında birçok vatandaşa ulaşan, kapı kapı gezerek vatandaşların ihtiyaçlarına destek olan İYİ Parti İzmit İlçe Teşkilatı bu kez Ramazan ayının son günlerinde mahalle başkanları ile iftar programında bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur, Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Sinan Yıldız, il ve ilçe yönetim kurulu ve mahalle başkanlarıyla iftar yemeği ardından verimli bir toplantı gerçekleştirdi.

MERAL AKŞENER İZMİT’E GELECEK

Mahallelerdeki sorunlar ve çalışmalarla ilgili konuların konuşulduğu iftar programında, İl Başkanı Şanbaz Yıldız 26 Mayıs Perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İzmit’e geleceğinin bilgisini verdi ve yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Nis 2022 - 16:20 - Siyaset

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