30 Nis 2022 - 16:21- Siyaset G: 30 Nis 2022 - 16:22

İYİ Partili gençlerden örnek davranış

İYİ Parti Başiskele İlçe Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Batuhan Işık, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Kalyoncu ve yönetimi Ramazan boyunca yaptıkları faaliyetlerde, üniversite öğrencileri de unutmadı
İYİ Partili gençlerden örnek davranış mask

Kocaeli Üniversitesi Kullar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile iftarda buluştu. 100’e yakın üniversite öğrencinin katıldığı iftara vize sınavları nedeniyle katılamayanların ise evlerine yemek gönderildi. Gençlik politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlknur Batır Gezer ve İl Gençlik Politikaları Başkanı Gökçe Nesli Kondu, Başiskele Teşkilat Başkanı Ahmet Suiçmez, Toplamsal Politikalardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ve Başiskele İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sezer Ömer’inde katıldığı iftarda, İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, “Gençlerimle gurur duyuyorum çalışmalarından çok memnunum. Ayrıca bölgemizde öğrenim gören üniversite öğrencileriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Her biri bizim için çok değerli” dedi.

30 Nis 2022 - 16:21 - Siyaset

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