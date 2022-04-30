30 Nis 2022 - 16:22- Gündem G: 30 Nis 2022 - 16:25

DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Demokrat Parti’nin Körfez’deki iftar programı sonrası Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindekileri Gülümse Kafe’de ağırladı
DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, DP Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, DP İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, DP Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız ve yönetimlerini Gülümse Kafe’de ağırladı. Partisinin Körfez’deki iftar programı sonrası yorgunluğunu Gülümse Kafe’de atan Cemal Enginyurt, “İzmit Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

YANDAŞA DEĞİL VATANDAŞA

Gülümse Kafe’de vatandaşlarla buluşan DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kafede sunulan ucuz ve kaliteli hizmetten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Başkan Hürriyet’in her projesinde ranta ve yandaşa değil vatandaşa hizmet ettiğini vurgulayan Enginyurt, Gülümse Kafe’nin de bu anlamda çok güzel bir tesis olduğunu belirtti.

“YAĞMA VE SOYGUNA DUR DİYECEĞİZ”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Sayın Belediyesi Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet dürüst, güvenilir, nezaketli ve hakikaten İzmit’e yakışan bir belediye başkanı. İnşallah İzmit Türkiye’ye örnek olacak. AKP’nin yağma ve soygun düzenine ilk seçimlerde dur diyeceğiz. Allah’ın izniyle Türkiye ilk seçimlerde İzmit gibi olacak” ifadelerini kullandı.

30 Nis 2022 - 16:22 - Gündem

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