Dibektaş Köyü iftar verdi

Ramazan ayının gerçekleşen iftar programları ve etkinliklerle coşku içerisinde geçtiği Derince’de bu kez Düzce Dibektaş Köyü ve Çevre Köyler Kültür ve Dayanışma Derneği bir iftar programı düzenledi. Dernek Başkanı Özcan Güvercin ve yönetiminin ev sahipliğinde İbni Sina Mahallesi'nde yer alan dernek binasında gerçekleşen iftara Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve teşkilat yöneticileri de yoğun ilgi gösterdi.