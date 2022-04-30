30 Nis 2022 - 16:24- Gündem G: 30 Nis 2022 - 16:25

Dibektaş Köyü iftar verdi
Dibektaş Köyü iftar verdi mask

Ramazan ayının gerçekleşen iftar programları ve etkinliklerle coşku içerisinde geçtiği Derince’de bu kez Düzce Dibektaş Köyü ve Çevre Köyler Kültür ve Dayanışma Derneği bir iftar programı düzenledi. Dernek Başkanı Özcan Güvercin ve yönetiminin ev sahipliğinde İbni Sina Mahallesi'nde yer alan dernek binasında gerçekleşen iftara Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve teşkilat yöneticileri de yoğun ilgi gösterdi.

30 Nis 2022 - 16:24 - Gündem

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Dibektaş Köyü iftar verdi mask
Dibektaş Köyü iftar verdi
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