Düğününe 4 ay kala intihar etti!

Alınan bilgiye göre Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Karanlık Dere mevkii Seçkin Sokak’ta ikamet eden ve Gebze’de bir fabrikada çalışan Yavuz Çelikdere (24) önceki akşam iftardan kısa süre önce av tüfeğini alarak fişek koymaya başladı. Evdekilerin sorması üzerine domuzlar için hazırladığını söyleyen genç adam daha sonra bahçeye çıktı. Kısa süre sonra tüfek sesi duyan ev halkı dışarı çıktıklarında Yavuz Çelikdede'yi karnından vurulmuş olarak kanlar içinde buldu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Olay yerine çağrılan ambulansla yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çelikdede, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çelikdedecnin cenazesi Karanlıkdere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 4 ay önce nişan yaparak mutlu bir evliliğe ilk atan Çelikdede'nin 4 ay sonra düğünün olacağı öğrenildi. Çelikdede'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.