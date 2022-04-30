Düğününe 4 ay kala intihar etti!

Alınan bilgiye göre Körfez Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi Karanlık Dere mevkii Seçkin Sokak’ta ikamet eden ve Gebze’de bir fabrikada çalışan Yavuz Çelikdere (24) önceki akşam iftardan kısa süre önce av tüfeğini alarak fişek koymaya başladı. Evdekilerin sorması üzerine domuzlar için hazırladığını söyleyen genç adam daha sonra bahçeye çıktı. Kısa süre sonra tüfek sesi duyan ev halkı dışarı çıktıklarında Yavuz Çelikdede'yi karnından vurulmuş olarak kanlar içinde buldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerine çağrılan ambulansla yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çelikdede, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çelikdedecnin cenazesi Karanlıkdere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığında toprağa verildi. Yaklaşık 4 ay önce nişan yaparak mutlu bir evliliğe ilk atan Çelikdede'nin 4 ay sonra düğünün olacağı öğrenildi. Çelikdede'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.