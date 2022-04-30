Plastik malzeme taşıyan tır TEM’de alev alev yandı

Olay, Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme taşıyan Alperen A. idaresindeki Gürcistan plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan malzemelerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.