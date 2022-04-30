Bayram alışverişi pazarda adım atacak yer bırakmadı

Ramazan Bayramı'na iki gün kala tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. Bayram alışverişini pazarda yapmayı tercih eden vatandaşlar yoğun kalabalık oluşturdu. Alışveriş yapan vatandaşlar pazarda da her şeyin bulunduğunu belirtirken, fiyatlarında uygun olduğunu söyledi.
Bayram alışverişinin pazarda yoğunluk oluşturduğunu söyleyen bir vatandaş, "Ben cumartesi ve perşembe pazarına arada gidiyorum. Fiyatlar gayet uygun hatta önceki fiyatlara göre de düşüş var. Pazarda şu an bayram yoğunluğu var. Bende bayram alışverişimi burada yaptım, marketlere de gidebilirdim ama çok pahalı olduğu için pazara geldim. Pazarda alışveriş yapmayı tercih ediyorum çünkü her şey bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.