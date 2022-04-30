Bayram alışverişi pazarda adım atacak yer bırakmadı

Ramazan Bayramı'na iki gün kala tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar bayram alışverişine çıktı. Bayram alışverişini pazarda yapmayı tercih eden vatandaşlar yoğun kalabalık oluşturdu. Alışveriş yapan vatandaşlar pazarda da her şeyin bulunduğunu belirtirken, fiyatlarında uygun olduğunu söyledi.

Bayram alışverişinin pazarda yoğunluk oluşturduğunu söyleyen bir vatandaş, "Ben cumartesi ve perşembe pazarına arada gidiyorum. Fiyatlar gayet uygun hatta önceki fiyatlara göre de düşüş var. Pazarda şu an bayram yoğunluğu var. Bende bayram alışverişimi burada yaptım, marketlere de gidebilirdim ama çok pahalı olduğu için pazara geldim. Pazarda alışveriş yapmayı tercih ediyorum çünkü her şey bulunuyor" ifadelerini kullandı.