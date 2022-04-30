30 Nis 2022 - 20:42- Asayiş G: 30 Nis 2022 - 20:44

Mısır yüklü kamyonet yola devrildi

Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde mısır yüklü kamyonet yola devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Mısır yüklü kamyonet yola devrildi mask

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Z. idaresindeki 34 UG 8290 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması neticesinde araç hakimiyetinin kaybolmasıyla kamyonet yola devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonetten yola onlarca çuval mısır döküldü. Trafikte bir süre aksama meydana geldi. Devrilen aracın kaldırılmasıyla yol kontrollü şekilde tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

30 Nis 2022 - 20:42 Kocaeli/ Derince- Asayiş

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