Mısır yüklü kamyonet yola devrildi

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Z. idaresindeki 34 UG 8290 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Lastiğin patlaması neticesinde araç hakimiyetinin kaybolmasıyla kamyonet yola devrildi. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonetten yola onlarca çuval mısır döküldü. Trafikte bir süre aksama meydana geldi. Devrilen aracın kaldırılmasıyla yol kontrollü şekilde tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.