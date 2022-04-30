Patlamada yaşamını yitiren işçi son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün Tuzla'da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sy4<Tıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Tuzla'dan ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Patlamada 9 işçi yaralanırken Tayfun Aydın, Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk isimli 3 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçilerden Turgay Tüney ve Mustafa Öztürk’ün cenazeleri memleketleri Giresun’a gönderilirken, Tayfun Aydın’ın cenazesi ise Kocaeli’nin Gebze ilçesine nakledildi.

1Aydın, Beylikbağı Karadeniz Nur Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helallik alınıp, duaların edilmesinin ardından Aydın’ın tabutu vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı. Cenazeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Aydın’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın’ın cenazesi, Gebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.