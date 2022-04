Veteriner Hekimler çınarlarını onurlandırdı

Dünya Veteriner Hekimleri Günü nedeni ile Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası bugün iftar programında bir araya geldi. Sabah saatlerinde Oda yöneticileri ve odaya üye hekimler İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından Oda Üyesi hekimler akşam saatlerinde Maide Restoran’da bir araya gelerek Plaket Töreni ve Meslekte Dayanışma Yemeğine katıldı. Oda Başkanı Mehmet Bostancı ve oda yöneticileri ev sahipliğinde yapılan etkinlikte meslekte 30’uncu, 40’ıncı ve 50’inci yılını dolduran 6 üyeye plaket taktim edildi. Etkinliğe Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Yavuz, İzmit Belediyesi Veteriner İşleri şube Müdürü Mehmet Çetinkaya, Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahit Sarı katıldı.

MESLEKTAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Program da konuşan Oda Başkanı Mehmet Bostancı meslekte 30’uncu 40’ıncı ve 50’inci yılını tamamlayan üyelerimize plaket ve dayanışma törenine başladık. 2000 yılından bu yana her yıl nisan ayında günümüz kutluyoruz. Bu yıl şiddet olaylarının gölgesi etrafında günümüzü kutlamaktayız. Hastalıklı etlerin piyasaya sürülmesini engellerken katledilen meslektaşımız Volkan Lale’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sabah saatlerinde kültür telesinde basın açıklamamızı yaptık şimdi de plaket törenimizi yapacağız. Mesleğimiz daha etkin olmasında emek sarf eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Değerli meslek büyüklerimiz. Her zaman bizlere ışık oldunuz. Meslekteki yıllarınızı kutlarım. Her zamana rağmen azimle mesleki çalışmalarını sürdüren tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Meslekte 40’ıncı yılını tamamlayan Nadir Doğan’a onur plaketini Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy taktim etti.

Meslekte 40’ıncı yılını tamamlayan Tevfik Yıldız’a plaketini Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Yavuz taktim etti.

Meslekte 40’ıncı yılını tamamlayan 40 yıl Fahrizat Ekinci’ye plaketini İzmit Belediyesi Veteinr İşleri şube Müdürü Mehmet Çetinkaya taktim etti.

Meslekte 30’uncu yılını tamamlayan Zeki Demirci’ye plaketini Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Zahit Sarı taktim etti.

Meslekte 30’uncu yılını tamamlayan Ahmet Yavuz’a plaketini oda başkanı Mehmet Bostancı taktim etti.