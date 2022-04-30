Trabzonspor şampiyonluğu sonrası kentte gerginlik!

Süper Lig 2021-2022 şampiyonunun Trabzonspor olması sonrası taraftarlar İzmit Yürüyüş Yolu’ndan başlayarak Anıtpak’ta kutlama için bir araya geldi. Kocaelispor taraftarları şehirde başka bir takımın şampiyonluğunun kutlanmasına tepki gösterirken bölgeye TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet sevk edildi.

EN AZ 7 GÖZALTI

Söz konusu iki taraf arasında yaşanan gerginliklerin ardından en az 7 Kocaelispor taraftarı gözaltına alınırken taraftarlar, Kocaeli’de Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamalarına tepki gösterdiğini belirtti. Gazanfer Bilge Bulvarı Devlet Hastanesi istikameti ve Perşembe pazarı istikameti yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapalı kalırken polis tekrar yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Yaşanan gerginliğin ardından iki grupta dağıldı.