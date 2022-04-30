30 Nis 2022 - 23:08- Gündem G: 01 May 2022 - 00:44

Trabzonspor şampiyonluğu sonrası kentte gerginlik!

Trabzonspor’un şampiyon olmasının ardından Kocaeli’de taraftarlar kutlama yapmak isterken Kocaelispor ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik sonucu en az 7 Kocaelispor taraftarı gözaltına alındı.
+11
Video için play'e tıklayın

Süper Lig 2021-2022 şampiyonunun Trabzonspor olması sonrası taraftarlar İzmit Yürüyüş Yolu’ndan başlayarak Anıtpak’ta kutlama için bir araya geldi. Kocaelispor taraftarları şehirde başka bir takımın şampiyonluğunun kutlanmasına tepki gösterirken bölgeye TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet sevk edildi. 

EN AZ 7 GÖZALTI

Söz konusu iki taraf arasında yaşanan gerginliklerin ardından en az 7 Kocaelispor taraftarı gözaltına alınırken taraftarlar, Kocaeli’de Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamalarına tepki gösterdiğini belirtti. Gazanfer Bilge Bulvarı Devlet Hastanesi istikameti ve Perşembe pazarı istikameti yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapalı kalırken polis tekrar yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Yaşanan gerginliğin ardından iki grupta dağıldı.

30 Nis 2022 - 23:08 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.359.040 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dibektaş Köyü iftar verdi mask
Dibektaş Köyü iftar verdi
Geçal: Bayram, sevgi bağıyla bir araya getirir mask
Geçal: Bayram, sevgi bağıyla bir araya getirir
DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak mask
DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı mask
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı
TEMAD Gölcük’ten örnek davranış mask
TEMAD Gölcük’ten örnek davranış
Burdurlular iftarında örnek davranış mask
Burdurlular iftarında örnek davranış
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL