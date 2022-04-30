Trabzonspor şampiyonluğu sonrası kentte gerginlik!

Süper Lig 2021-2022 şampiyonunun Trabzonspor olması sonrası taraftarlar İzmit Yürüyüş Yolu’ndan başlayarak Anıtpak’ta kutlama için bir araya geldi. Kocaelispor taraftarları şehirde başka bir takımın şampiyonluğunun kutlanmasına tepki gösterirken bölgeye TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet sevk edildi.
EN AZ 7 GÖZALTI
Söz konusu iki taraf arasında yaşanan gerginliklerin ardından en az 7 Kocaelispor taraftarı gözaltına alınırken taraftarlar, Kocaeli’de Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamalarına tepki gösterdiğini belirtti. Gazanfer Bilge Bulvarı Devlet Hastanesi istikameti ve Perşembe pazarı istikameti yaklaşık iki saat boyunca trafiğe kapalı kalırken polis tekrar yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı. Yaşanan gerginliğin ardından iki grupta dağıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.