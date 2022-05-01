Amatör bisiklet tutkunlarının heyecanı tavanda

Amatör yol bisikleti yarışı AKRA GranFondo Antalya poweredby AG Tohum, Covid-19 salgını sebebiyle verilen bir yıllık aranın ardından, amatör bisikletçileri dördüncü kez Antalya’da buluşturacak. 8 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyonun son kayıt tarihi 2 Mayıs olarak belirlendi. Daha önce Antalya’nın merkez ilçelerinde düzenlenen yarış, bu yıl Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleşecek.

YENİ PARKUR

98 km’lik AKRA Parkuru ve 49 km’lik AG Tohum Parkuru’nun başlangıç ve bitiş noktası, Kemer Cumhuriyet Meydanı olacak. Böylece amatör bisikletçiler, bu sefer Antalya’nın farklı bir noktasında pedal basacak. İlk kez gerçekleştirildiği 2018 yılından bu yana binlerce sporcuya ev sahipliği yapan organizasyona kaydolmak isteyenler 2 Mayıs 2022 tarihine kadar şu adresi ziyaret edebilirler.

https://akragranfondoantalya.org/