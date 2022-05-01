KOTO başkan adayı Bıyıklı’dan üreticiye, uygun fiyata şeker müjdesi

Enflasyondaki artış raflardaki gıda fiyatlarına yansımaya devam ederken; önce ayçiçek yağı krizi ve daha sonra da toz şeker krizi yaşanmıştı. Temel gıda ürünlerindeki bu kriz, ürünlerin fiyatlarında da yüksek bir artış göstermişti.

KOTO BAŞKAN ADAYI BIYIKLI ARAŞTIRDI

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, hem Ayçiçek yağı krizinin nedenlerini ve çözüm yolarını yaptığı açıklamalarla anlatmış, toz şeker konusunda ise TÜRKŞEKER’in zincir marketlere uygun fiyattan şeker satışı yaparken üreticilere yüksek fiyatlardan yapılan satışı gündeme taşımıştı.

50 KG’LIK ŞEKER 550 TL

Son olarak KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, Kocaeli’ndeki üreticiler için uygun fiyata toz şeker alımı için araştırmalar gerçekleştirdi. Kocaeli’nde ham maddesi şeker olan; Pişmaniye üreticileri, pastaneler ve bir çok şekerli gıda üreten firmalar için uygun fiyata şeker alımı için araştırmalar yapan KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı; ‘’Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı olan üyeler, vergi levhası ile 2 tona kadar, kapasite raporu uygun olan üyeler ise sınırsız olarak, TÜRKŞEKER’den 50 kg’lık çuval şekeri 550 TL’ye alabilecek. Ortalama 850 TL’ye satılan 50 kg’lık şeker, bu şartları yerine getiren üyelere 300 TL indirimli almalarını sağlayacak.

KOTO’YU ÇALIŞMAYA DAVET ETTİ

Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 4 sevkiyat gerçekleştirdik. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen üreticiler bana ve Kocaeli Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel’e başvurabilirler. Ayrıca Kocaeli Ticaret Odası’nın(KOTO) ilgili meslek komitesinin, üretici olan üyelerine yönelik bu tarz çalışmalar gerçekleştirmesini bekliyoruz. Daha öce TÜRKŞEKER’e yapmış olduğumuz, üretici için uygun fiyatlı şeker satışı çağrısına duyarsız kalmadıkları için de teşekkür ederiz’’ İfadelerine yer verdi.