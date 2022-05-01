Gençler bu kez üzdü

Kocaelispor alt yapı takımları bu haftayı istediği gibi geçirmedi.

KÖTÜ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hafta arası mesaisinde Kocaelispor U-15 takımı deplasmanda Beşiktaş’ın konuğu oldu. İlk yarıda birbirinden net pozisyonları harcayan yeşil siyahlılar ikinci yarıda yediği tek golle rakibine mağlup oldu. Cumartesi mesaisinde 16 ve 17 takımları Karagümrükspor’un konuğu oldu.

16’LARA YİNE YAZIK OLDU

16’lar Bünyamin’in golü ile öne geçse de ilk yarı sonlarında kalesinde golü gördü. Rakibi karşısında oyun üstünlüğünü elinde bulunduran 16’lar 60. dakikada kalesinde bir gol daha gördü ve şansız bir yenilgi elde etti. Grubunda üçüncü sırada yer alan 17’ler ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında Bedirhan Yıldız ile gol bulsa da ağları bulan bu top puan için yeterli olmadı.

ALTINORDU ZOR KURTULDU

19’lar ise Vinsan’da Altınordu’yu konuk etti. Devreyi 1-0 geride kapatan ekibimiz ikinci yarıda başarılı futbolcusu Berat ile beraberliği buldu. Rakibinden oldukça üstün olan ve futbolcularının klasik gol kaçırma yarışına girdiği mücadelede Kocaelispor, Altınordu’yu elinden kaçırdı ve haftayı 1 puanla tamamladı. Böylece Keçiören’in berabere kaldığı, Erzurum’un da yenildiği haftada Kocaelispor Elit U-19 takımı çok değerli 2 puanı evinde bıraktı.

TUZLA MAÇI İLE YENİ SERİ

19’larda günün en kazançlı takımı ise Adanaspor’u deplasmanda 6-2 mağlup eden Ümraniyespor oldu. Böylece 19’larda lider Altınordu haftayı 61 puanla lider, Keçiörengücü 60 puanla ikinci, Erzurum 55 puanla üçüncü, Kocaelispor 48 puanla dördüncü ve Ümraniye de 46 puanla beşinci sırada tamamladı. 5 maçtır kazanamayan Kocaelispor bir sonraki maçını 5 Mayıs’ta sahasında Tuzlaspor ile oynayacak ve yeni bir seri için sahadaki yerini alacak.

KOCAELİSPOR ALT YAPI TAKIMLARI

Beşiktaş U-15 – Kocaelispor U-15: 1-0

Karagümrük U-16 - Kocaelispor U-16: 2-1

Karagümrük U-17 - Kocaelispor U-17: 2-1

Kocaelispor U-19 – Altınordu U-19: 1-1