Amatörler bayramlaşıyor

İlimiz amatörleri ve tüm taban birliklerinin geleneksel bayramlaşma töreni bugün (Pazartesi) saat 12.30’da Hasan Doğan Amatörevi KASKF toplantı salonunda gerçekleşecek. Amatörler adına konuşan KASKF Başkanı Murat Aydın tüm kulüp temsilcilerini, üyelerini ve sporcuları bayramlaşmaya davet etti.