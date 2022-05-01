İşte profesyonel liglerde play-off tarihleri

2021 - 2022 Sezonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek. Play-off müsabaka tarihleri şu şekilde.
SPOR TOTO 1. LİG
Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba
Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar
Final: 2 Haziran Perşembe
TFF 2. LİG
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Salı
Final: 29 Mayıs Pazar
TFF 3. LİG
Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma
Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba
Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.