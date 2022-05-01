İşte profesyonel liglerde play-off tarihleri

2021 - 2022 Sezonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belirlendi. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar daha sonra ilan edilecek. Play-off müsabaka tarihleri şu şekilde.

SPOR TOTO 1. LİG

Yarı Final 1. Maçlar: 25 Mayıs Çarşamba

Yarı Final 2. Maçlar: 29 Mayıs Pazar

Final: 2 Haziran Perşembe

TFF 2. LİG

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs Pazartesi

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs Salı

Final: 29 Mayıs Pazar

TFF 3. LİG

Yarı Final 1. Maçlar: 12 Mayıs Perşembe ve 13 Mayıs Cuma

Yarı Final 2. Maçlar: 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba

Finaller: 23, 24 ve 25 Mayıs