10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor!

Bu yıl 10.’sunun organize edileceği Kiraz Futbol Turnuvası’nda geri sayım başladı. İlimizin en önemli futbol organizasyonları arasında yer alan ve her yıl adeta şölen havasında gerçekleşen dev turnuva 13 Mayıs Cuma akşamı başlıyor.
BASIN MAÇ YAPACAK
Koordinatörlüğünü spor adamı Metin Özkan’ın yaptığı Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda 24 takım mücadele edecek ve birbirinden güçlü takımların kıyasıya rekabeti yaklaşık 1 ay sürecek. Açılış gününde bir birinden sürpriz anlar yaşanacak. İlimiz görsel ve yazılı basın mensupları kora kor bir rekabete girecek ve kadın gazeteciler de bu maçta forma giyecek.
BOL BOL FUTBOLA
Bu renkli karşılaşmanın ardından sahaya bir birinden ünlü şöhretler çıkacak. Son olarak ise turnuvanın açılış maçı başlayacak. Körfez ilçesinde yer alan ve Brunga Tesisleri’nin yanındaki Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde turnuva bu yıl da izleyenleri futbola doyuracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.