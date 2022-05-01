10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor!

Bu yıl 10.’sunun organize edileceği Kiraz Futbol Turnuvası’nda geri sayım başladı. İlimizin en önemli futbol organizasyonları arasında yer alan ve her yıl adeta şölen havasında gerçekleşen dev turnuva 13 Mayıs Cuma akşamı başlıyor.

BASIN MAÇ YAPACAK

Koordinatörlüğünü spor adamı Metin Özkan’ın yaptığı Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda 24 takım mücadele edecek ve birbirinden güçlü takımların kıyasıya rekabeti yaklaşık 1 ay sürecek. Açılış gününde bir birinden sürpriz anlar yaşanacak. İlimiz görsel ve yazılı basın mensupları kora kor bir rekabete girecek ve kadın gazeteciler de bu maçta forma giyecek.

BOL BOL FUTBOLA

Bu renkli karşılaşmanın ardından sahaya bir birinden ünlü şöhretler çıkacak. Son olarak ise turnuvanın açılış maçı başlayacak. Körfez ilçesinde yer alan ve Brunga Tesisleri’nin yanındaki Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde turnuva bu yıl da izleyenleri futbola doyuracak.