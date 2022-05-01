01 May 2022 - 09:53- Spor G: 01 May 2022 - 09:55

10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor!
10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor! mask

Bu yıl 10.’sunun organize edileceği Kiraz Futbol Turnuvası’nda geri sayım başladı. İlimizin en önemli futbol organizasyonları arasında yer alan ve her yıl adeta şölen havasında gerçekleşen dev turnuva 13 Mayıs Cuma akşamı başlıyor.

BASIN MAÇ YAPACAK

Koordinatörlüğünü spor adamı Metin Özkan’ın yaptığı Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda 24 takım mücadele edecek ve birbirinden güçlü takımların kıyasıya rekabeti yaklaşık 1 ay sürecek. Açılış gününde bir birinden sürpriz anlar yaşanacak. İlimiz görsel ve yazılı basın mensupları kora kor bir rekabete girecek ve kadın gazeteciler de bu maçta forma giyecek.

BOL BOL FUTBOLA

Bu renkli karşılaşmanın ardından sahaya bir birinden ünlü şöhretler çıkacak. Son olarak ise turnuvanın açılış maçı başlayacak. Körfez ilçesinde yer alan ve Brunga Tesisleri’nin yanındaki Körfez Belediyesi Spor Akademisi Tesisleri’nde turnuva bu yıl da izleyenleri futbola doyuracak.

 

01 May 2022 - 09:53 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor! mask
10. Altın Kiraz futbol şöleni başlıyooor!
Amatörler bayramlaşıyor mask
Amatörler bayramlaşıyor
İşte profesyonel liglerde play-off tarihleri mask
İşte profesyonel liglerde play-off tarihleri
Gençler bu kez üzdü mask
Gençler bu kez üzdü
Amatör bisiklet tutkunlarının heyecanı tavanda mask
Amatör bisiklet tutkunlarının heyecanı tavanda
Erzurum’a zorunlu iniş! mask
Erzurum’a zorunlu iniş!
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL