Cumhuriyet Bulvarında engel yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kendi bünyesinde uzun yıllardır cadde, bulvar, park, bahçe, mesire alanı ve diğer birçok noktaya kentsel donatı elemanı üretiyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı engellileri de unutmayarak İzmit Cumhuriyet Bulvarı’na kendi atölyelerinde ürettiği engelli banklarından koydu. Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha kolay adapte olmasına yardımcı olan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri bu çalışmasıyla takdir topluyor.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Cumhuriyet Bulvarı’ndaki engelli rampası ve banklarını kullanan Aylin Arslan duygu ve düşüncelerini paylaştı. Arslan, “Eşim de engelli, ben de 41 yıldır engelliyim. Kaldırım ve rampalarda çok sıkıntı yaşıyorduk. Bize yardımcı olmaları için birilerini bekliyorduk. Çünkü arabalarımız takılıyordu. Şimdi her şey çok güzel. Yapılan çalışmalar sonucu bir başkasından yardım istemeden geçebiliyoruz.” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Engelli banklarından da çok memnun olduğunu dile getiren Arslan, “Oturma yerleri çok güzel. Biraz önce kızımla beraber bankta oturdum. Sanki bende kızımın yanına oturmuş gibi oldum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ederim. Engelsiz Kocaeli taksi için de ayrıca teşekkür ederim. Kızımla uzak gezi yerlerine gidemediğimizde arıyoruz ve bizi götürüyor. Yapılan çalışmalarla engelimizi unuttuk.” diye konuştu.