Bayramda parkomatlar ücretsiz

Ramazan Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 2 Mayıs Pazartesi gününden 4 Mayıs Çarşamba gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.