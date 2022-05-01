Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
BAYRAM SÜRESİNCE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 24.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 24.00’e kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hülya Aksoy - Hizmet mi bu şimdi ! 3 gün boyunca işi gücü olmayan tramvaydan inmez, gerçek ihtiyac sahipleri de bu yüzden 3 gün boyunca tramvay kullanamaz ! Burası Avrupa değil görgüsüzler Ülkesi !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.