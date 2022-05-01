01 May 2022 - 10:20- Gündem G: 01 May 2022 - 10:23

Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

BAYRAM SÜRESİNCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 24.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 24.00’e kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. 

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.

01 May 2022 - 10:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.319.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hülya Aksoy - Hizmet mi bu şimdi ! 3 gün boyunca işi gücü olmayan tramvaydan inmez, gerçek ihtiyac sahipleri de bu yüzden 3 gün boyunca tramvay kullanamaz ! Burası Avrupa değil görgüsüzler Ülkesi !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 11:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Halk Eğitim Binası restorasyon uygulama işi yaptırılacak mask
İzmit Halk Eğitim Binası restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak mask
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Dibektaş Köyü iftar verdi mask
Dibektaş Köyü iftar verdi
Geçal: Bayram, sevgi bağıyla bir araya getirir mask
Geçal: Bayram, sevgi bağıyla bir araya getirir
DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak mask
DP’li Enginyurt: İzmit Türkiye’ye örnek olacak
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı mask
Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde geleneksel iftarı
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL