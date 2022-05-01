Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

BAYRAM SÜRESİNCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü 24.00 ile son günü 4 Mayıs Çarşamba günü 24.00’e kadar 3 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Ramazan Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar-Sabiha Gökçen Havaalanı ve Hat 700 hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.