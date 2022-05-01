Bayram planı yaparken dikkat! Günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilerleyen günlere dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugünden itibaren yağışlar etkisini artıracak ve bayram süresince devam edecek. Hava sıcaklıklarında büyük bir düşüş beklenmezken özellikle bayramın 2. gününde yağmurun tüm yurdu etkileyeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.