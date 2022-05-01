Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 20 Büro Personeli alınacak.
Adaylar; başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.