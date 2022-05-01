01 May 2022 - 10:38- Gündem G: 01 May 2022 - 10:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak mask

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 30 Destek Personeli, 5 Teknisyen ve 20 Büro Personeli alınacak.

Adaylar; başvurularını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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01 May 2022 - 10:38 - Gündem

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