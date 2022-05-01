Kocaeli İl, Gebze İlçe, 3011 Ada, 1 Parsel, Mustafapaşa Mahalle, 2 Nolu Bağımsız Bölüm.Taşınmazın bulunduğu bina bodrum, zemin kat,6 normal kattan oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 1269,22 m2 dir. Meskenin projeleri incelendiğinde 2 oda ,salon, antre, banyo, mutfak wc ve balkondan oluşmaktadır. Daire net metrekaresi 55,02 m2, brüt metrekaresi ise 65,00 m2 dir.Taşınmazın konumlu bulunduğu bölge yapılaşma alanında gelişim göstermiş çevre teşekkülüne sahiptir.
01 May 2022 - 10:43- Gündem Güncelleme: 01 May 2022 - 10:46
Gebze'de 2+1 55 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze'de 2+1 55 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.