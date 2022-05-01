Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu kutlu ayı tüm güzellikleriyle birlikte yaşadık. Şükürler olsun ki pandemi nedeniyle iki yıldır ara vermek zorunda kaldığımız coşku ve huzur dolu iftar sofralarımızı bu yıl yeniden kurduk ve ne mutlu bize ki bayramın güzelliklerini de gönül rahatlığıyla yaşayabiliyoruz. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği müstesna günlerdir. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ramazan Bayramı’nın başta Derinceli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızı bayramın birinci günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda (Hava muhalefeti olması durumunda Yenikent Kültür Merkezi’nde) gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum.
01 May 2022 - 11:00- Gündem Güncelleme: 01 May 2022 - 11:02
Başkan Aygün’den Ramazan Bayramı mesajı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.