Başkan Aygün’den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu kutlu ayı tüm güzellikleriyle birlikte yaşadık. Şükürler olsun ki pandemi nedeniyle iki yıldır ara vermek zorunda kaldığımız coşku ve huzur dolu iftar sofralarımızı bu yıl yeniden kurduk ve ne mutlu bize ki bayramın güzelliklerini de gönül rahatlığıyla yaşayabiliyoruz. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği müstesna günlerdir. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ramazan Bayramı’nın başta Derinceli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm halkımızı bayramın birinci günü saat 11.00’de Kent Meydanı’nda (Hava muhalefeti olması durumunda Yenikent Kültür Merkezi’nde) gerçekleştireceğimiz bayramlaşma törenine davet ediyorum.